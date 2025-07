"No porque esté Morena acá, pero su marido, ¿dónde está? Porque ustedes no lo nombran. Cada vez que nombramos laterales dicen Advíncula y Barinaga. Al otro chico no lo nombran", comenzó.

El primero en responder fue uno de los encargados de seguir el día a día de Boca. "Hasta acá no es muy tenido en cuenta por Russo. Fijate que ayer se quedó fuera del banco de suplentes. Los laterales hoy para el DT son Advíncula y Barinaga. Lo probó más de ocho que de cuatro", soltó Augusto César.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1949903674718781768&partner=&hide_thread=false "Morena Beltrán"



Porque en medio de los escándalos en Boca, Ruggeri le preguntó a la periodista por Lucas Blondel: "¿El marido de Morena donde está? No lo nombran"pic.twitter.com/uDOWeC2dgV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 28, 2025

A la hora de tomar la palabra, Morena Beltrán fue contundente: "Oscar, la realidad es que tampoco encaja porque Boca no juega con 8, juega con doble 5, con tres delanteros en general o cuatro delanteros; o con un enganche y dos delanteros"

"Lucas es lateral, obviamente. Russo los considera más a Advíncula y a Barinaga. Esto es fútbol, somos todos grandes. Son elecciones", sentenció la periodista.