Momo, la voz de la Selección argentina, fue excluido del Mundial Qatar 2022

momo 1.jfif Los jugadores de la Selección argentina celebraron con Momo el pase a semifinales del Mundial Qatar 2022

"Este mensaje solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sienten que les falle, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente trate de ser la voz de cada uno de ustedes lo mas argentino posible, sin actuarlo, sintiendolo y expresandome como lo harian ustedes, ser uno mas como siempre", expresó quien fuera elegido el streamer del año, en 2021.

"Gracias por acompañarme en este sueño que vivi, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo mas importante", dijo Gerónimo Benavídez, muy cercano a algunos futbolistas y a miembros del equipo de comunicación de la Selección argentina.

La despedida de Momo

"Hasta acá llego este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán vlogueando desde cualquier lado, alentando como siempre, cantando como siempre, porque lo importante es que Argentina llegue a lo mas alto no mi rol, yo fui un eslaboncito de algo hermoso", expresó el joven de 32 años, que habría roto algunas normas de conducta en el estadio y en sus publicaciones posteriores al encuentro ante Países Bajos.

"Como digo siempre: BANQUEMOS A LOS JUGADORES Y A LOS QUE LABURAN TODOS LOS DIAS PARA QUE LLEGUEMOS LO MÁS ALTO POSIBLE. El Martes desde la tribuna COMO SEA, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno más. Los amo, perdon y gracias", finalizó.