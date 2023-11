Mirá que mendocino histórico está en un video con los astros del fútbol mundial

legrotaglie-samid sahari.jpg Así dibujó Hamid Sahari a nuestra figura Víctor Legrotaglie, quien siempre prefirió jugar en su Gimnasia y Esgrima querido, rechazando hasta ofertas del Real Madrid

El iraní realizó un video donde plantea la elección de un pateador para ejecutar un tiro libre en el minuto 94 de un partido cerradísimo, y allí presenta a los afamados postulantes a realizar el disparo. "¡Una pregunta difícil! Si se concede un tiro libre en el minuto 94, ¿Quién preferirías que realizara el tiro?" (A difficult question! If a free kick is granted in the 94th minute, who would you prefer to take the shot?", plantea la caricatura del iraní.

Allí aparecen figuras de la talla de Pelé, Maradona, Messi, Zidane, Beckham, Roberto Carlos y nuestro Víctor Antonio Legrotaglie, que aparece con la camiseta del Lobo del Parque.

Esta inclusión del Maestro mendocino, no es azarosa, ya que Legrotaglie figura como tercero en un ranking mundial publicado por el diario As español.

Víctor Legrotaglie figura con sus 66 goles convertidos de tiro libre durante su carrera. Iguala esa cantidad de tantos Ronaldinho Gaúcho, y es encabezada por Juninho Pernambucano, con 77 anotaciones, seguido por "O Rei" Pelé, con 70. La lista continúa con David Beckham (65), Diego Armando Maradona y Zico (62), Ronald Koeman (60), y Rogério Ceni y Marcelinho Carioca (59).

La carrera Legrotaglie terminó en 1976, y vistió las camisetas de Chacarita, Atlético Argentino, Independiente Rivadavia, Alianza de San Juan y Américo Tesorieri de La Rioja. Había iniciado en Gimnasia en 1953, a los 15 años.