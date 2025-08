Miguel Ángel Russo rompió el silencio en Boca mientras atraviesa la peor racha de su carrera como DT

En cuanto a conflictos e internas en el plantel de Boca, fue contundente: "No busquen cosas donde no hay y no va a haber. En ningún momento pienso en algo negativo. Tuvimos una semana de trabajo importante donde nos dedicamos a lo nuestro.

Respecto del ambiente que espera el sábado del público xeneize, expresó: "La Bombonera no cambiará, siempre será lo que es, te exige ganar y es lógico y razonable".

En cuanto a los jugadores que podría recuperar para el encuentro del sábado, Russo fue cauto: "Lo que ustedes creen que se suman al grupo es una forma de decirlo. Nosotros vamos llevando a los jugadores de menor a mayor, a todos. Que participen en algunas cosas no significa que hagan todo como el resto. Hoy no te puedo decir nada cómo llegan a Racing".

"Estoy bien, no me gusta perder, me duele perder, pero hay que levantar, no hay otra manera. Todos estamos buscando lo que más nos gusta: que gane Boca" "Estoy bien, no me gusta perder, me duele perder, pero hay que levantar, no hay otra manera. Todos estamos buscando lo que más nos gusta: que gane Boca"

"El once de memoria es relativo en el fútbol argentino. Boca tiene la responsabilidad de ser protagonista y lo estamos buscando", asumió optimista el entrenador xeneize.

"Importantes son todos los partidos que jugamos, algunos jugamos a un nivel y otros a otro. Hay que mejorar, el fútbol argentino no te regala nada y todo te cambia permanentemente. Valoro mucho a Racing como equipo, pero creo en mi gente y en los míos", completó

Cuatro cortitas de Miguel Ángel Russo en Boca

El cambio de puesto de Paredes: "Paredes juega una forma y una manera que es de él".

El caso Merentiel: "Hablo con todos. De manera individual y grupal. Acá se hace un mundo no sabiendo cómo es un plantel y el manejo y forma mía. Busco siempre lo mejor. No hubo mucho para aclarar".

Miton Delgado: "Está bien, está en la Selección, buscaremos la forma de ver cómo sigue la semana".

Brian Aguirre de titular: "Eso se verá cuando llegue el momento, queremos lo mejor para enfrentar a Racing".