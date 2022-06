México ganó pero al Tata Martino le piden que renuncie

México integra el grupo A y con estos tres puntos está a uno de Jamaica que ya empató y luego le ganó a Surinam en las primeras dos fechas.

El Tata Martino, muy cuestionado en México, será rival de Argentina en el Mundial de Qatar

Pese a que fue el primer encuentro de México en la competencia, el equipo que comanda el argentino Martino, sumó dos encuentros previos en carácter amistoso (perdió 0-3 con Uruguay e igualó 0 a 0 con Ecuador) , en los que no lograron una buena labor y generaron el descontento de los hinchas que se manifestaron al pedido de "fuera Tata".

Los números del Tata Martino en México

56 partidos

36 victorias

12 empates

8 derrotas

El Tata Martino se siente respaldado

Ante la reprobación del público, quien se refirió a lo sucedido fue el mismo Tata Martino: "La mayor fortaleza que tengo es la predisposición de los jugadores y el respaldo de la dirigencia. Vamos a ver lo que podemos conseguir, cambiar, modificar y mejorar. Lo que no podemos hacer es meternos en las cosas que no están a nuestro alcance", expresó el ex técnico de la Selección Argentina.

Mas allá del 2-0 parcial ante Surinam, Martino se va al vestuario en el entretiempo entre chiflidos y gritos de "Fuera Tata".

Además, el Tata Martino destacó la goleada frente a Surinam: "No porque ganemos está todo bien. Cuando se hace la evaluación, no se hace de un encuentro solo y además hay que tener en cuenta las características de los rivales".

El próximo martes, México visitará a Jamaica por la cuarta fecha y cerrará su serie de partidos de la fecha FIFA de junio.