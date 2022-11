Messi y Beckham: la negociación que conmueve al fútbol mundial

►Te puede interesar: La Selección Argentina y Lionel Messi ya piensan en el duelo con Polonia

messi 11.jfif Lionel Messi lleva dos goles en Qatar y el Inter Miami quiere llevárselo a la MLS en 2023

Hace tiempo que se menciona que el futuro de Lionel Messi está en Estados Unidos, más precisamente en Miami, donde tiene algunas inversiones y ahora todo coincide con el final de su contrato con el PSG ya que aunque tiene una cláusula para prorrogarlo por un año más, en principio se extiende hasta junio del 2023.

beckham 2.jpg David Beckham está en Qatar pero no tendrá contacto con Messi hasta después del Mundial

Siempre se especuló con que Lionel Messi jugaría en el alto nivel hasta el Mundial Qatar 2022 y luego buscaría una exigencia menor en la MLS, aunque no son pocos los que se animan a pensar en que los organizadores del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, intenten convencerlo de jugar su sexta Copa del Mundo con 39 años.

La única voz que intentó llevar paños fríos respecto de esta verdadera bomba periodística fue la de Gastón Edul, periodista de TyC Sports que cubre el día a día de la Selección y de Messi, quien indicó: "Leo Messi no tiene ningún acuerdo posterior a junio 2023. No va a tomar ninguna decisión ahora. Menos con el Mundial en transcurso. Tiene una oferta de renovación de PSG y el interés de la MLS. No hay acuerdo porque él simplemente no decidió todavía".

Sergio Busquets y Lionel Messi, otra vez juntos

El Sunday Times inglés indicó que que “el preacuerdo entre Messi y el Inter Miami se firmará en enero” venidero y el crack rosarino se integrará a la MLS cuando “comience la temporada”, después de junio de 2023.

El mismo diario Sunday Times aclaró que el mediocampista del Barcelona español, Sergio Busquets, gran amigo de Leo, también se unirá al Inter Miami, a partir del segundo semestre de la próxima temporada.