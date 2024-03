Messi volvió a salir lesionado y preocupa a la Selección argentina

Y añadió: "No me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona".

"Somos conscientes desde que empezó la temporada, por diferentes circunstancias, de que Leo por ahí no va a formar parte de todos los partidos. Pero lo que quiero marcar es que si fue determinante y de mucha incidencia en 15 años en Barcelona, en un par de años en el PSG y en todo su recorrido en la Selección argentina, por qué motivo no lo sería para nosotros", cerró Martino.

La palabra del Tata Martino

Lo que viene para Messi, Inter Miami y la Selección argentina

Inter Miami jugará este sábado por la MLS ante DC United, como visitante, y luego el sábado 23 volverá a ser visitante ante New York Red Bull, aunque en ese partido Messi ya estará afectado a la Selección argentina.

De esta manera, habrá que esperar para confirmar la presencia del capitán, que brindó una asistencia y convirtió un gol, en los amistosos del seleccionado nacional.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.