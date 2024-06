Messi no se realizará estudios médicos y podría jugar ante Perú

En el partido en el que la Selección argentina venció a Chile, Messi sufrió una dura patada del jugador chileno Gabriel Suazo sobre la línea de uno de los laterales y quedó sentido en uno de sus aductores, no obstante, pudo seguir con normalidad durante los 90 minutos.

Sin embargo, el rosarino generó preocupación al pedir atención médica por un dolor en el aductor de su pierna derecha durante la primera mitad del partido contra los trasandinos, que finalmente terminó en triunfo 1-0 para la Albiceleste por el gol de Lautaro Martínez. Luego del encuentro, detalló: “Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza”.

Y añadió: “Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y mañana veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí un pinchazo ni nada”, reveló Lionel Messi.

Pese a la preocupación que generó la molestia del capitán, la Selección pudo jugar el partido completo y aparentemente no sería más que una molestia. No obstante, Messi confesó que no ha tenido un óptimo estado físico en los últimos días. "Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también".

Lionel Messi está jugando su séptima Copa América. Ya jugó en las ediciones de 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021, justamente en la última fue donde pudo levantar su primer título con la Selección mayor.