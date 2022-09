Messi, Mbappé y Neymar mantienen en vilo a los hinchas del PSG

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi es furor por su reacción tras una fallida chilena de Sergio Ramos

messi-mbappe-neymar1.jpg Messi, Neymar y Mbappé podrían ocupar el banco de suplentes este sábado en el PSG, antes el Brest.

El director técnico Christophe Galtier adelantó que el equipo "será diferente" al que venció a Juventus de Italia (2-1) el martes, en el inicio de la fase de grupos de la Champions, máximo objetivo del club en la presente temporada.

Sin embargo, evitó dar detalles sobre si el argentino Lionel Messi descansará, así como también las otras figuras principales del plantel, caso el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar.

“No hablo de suplentes, no me gusta ese término, sino de entrantes. Por supuesto, el equipo necesita frescura. Habrá cambios automáticamente. El once inicial contra el Brest será diferente al de la Juventus", explicó el entrenador.

PSG, que comparte el primer puesto de la Ligue 1 junto a Olympique de Marsella (16 puntos), volverá a presentarse el miércoles próximo como visitante del Maccabi Haifa de Israel en la Champions League.

messi-psg.jpg Messi muestra su talento en la práctica del PSG.

La 7ª fecha de la Premier League

Viernes:

Lens-Troyes (16:00, Star+)

Sábado:

PSG-Brest (12:00, ESPN y Star+)

Marsella-Lille (16:00, Star+)

Domingo:

Racing Estrasburgo-Clermont (8:00, ESPN y Star+)

Ajaccio-Niza (10:00)

Angers-Montpellier (10:00)

Lorient-Nantes (10:00)

Toulouse-Reims (10:00)

Rennes-Auxerre (12:05, Star+)

Mónaco-Lyon (15:45, Star+)

Posiciones: PSG y Olympique de Marsella 16 puntos: Lens 14; Lyon y Lorient 13; Lille 10; Montpellier y Clermont 9; Rennes y Mónaco 8; Troyes y Auxerre 7; Nantes y Reims 6; Toulouse, Niza y Brest 5; Racing Estrasburgo 4; Angers 2 y Ajaccio 1.