Messi, feliz antes de su primera final con el Inter Miami

"El recibimiento fue impresionante. Es una ciudad de muchos latinos y eso hace que sea mucho más fácil. El latino es mucho más cercano y demostrativo. Siempre demuestra cariño y cercanía. Eso es lo más sano para poder acomodarte y disfrutar", indicó el rosarino cuando le pidieron una comparación con su paso de dos años por París para jugar en el PSG.

De todos modos, Leo confesó: "Todavía no tenemos casa", mientras que además admitió haber sufrido el verano en la Florida: "Al principio me costó un poco. Hace muchísimo calor y uno no se termina de adaptar a este clima".

"Llegué con mucha ilusión al club y con ganas de seguir obteniendo resultados como en toda mi carrera. Si bien fue una gran sorpresa que estemos a punto de jugar una final, nosotros nos habíamos preparado para esto. El equipo hizo un crecimiento muy grande", resaltó el capitán de la franquicia de la Florida en la que comparte equipo con dos viejos amigos del Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Messi y la posibilidad de ganar un nuevo Balón de Oro

Ternado como mejor jugador de la UEFA junto a Kevin De Bruyne y Erling Haaland, Lionel Messi ya suena como gran candidato a obtener el Balón de Oro por octava vez en su carrera: "Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera. Te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en el Balón de Oro. La verdad que no lo pienso".

"Siempre dije que me importan mucho más los premios grupales. Vengo de lograr el premio más grande de todos: La copa del Mundo con mi país. No busco otra cosa", dijo el capitán de la Selección argentina campeona del Mundial Qatar 2022.