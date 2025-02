"Me quedé sin palabras": la revelación de Nico Paz sobre la indicación que le dio Scaloni en su debut

Para comenzar, Nico Paz expresó: "Antes de entrar al campo, el entrenador me estaba explicando dónde jugaría y me dijo: ‘Juegas arriba, con Messi’. Me quedé sin palabras, pensaba que estaba soñando".

Pero esto no fue todo, ya que además tuvo la fortuna de aportar una asistencia para el hat trick del mejor jugador del mundo: "Luego, poder darle un pase y que lo convirtiera en una asistencia... diría que este fue el mejor momento de mi vida".

Posteriormente, recordó la primera vez que vio al 10 (en un entrenamiento de la Sub 20 por entonces dirigida por Javier Mascherano): "Esta foto con Messi... ¡‘G.O.A.T.’! Este también fue uno de los mejores momentos de mi vida, cuando tuve la oportunidad de conocer al mejor futbolista de la historia para mí".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1846371248588124471&partner=&hide_thread=false Hay que cerrar el estadio. Hattrick de Messi. Nico Paz devuelve la pared. Qué gol para guardar en la retina. Disfruten una y mil veces. pic.twitter.com/RjStRnPmsi — VSports Team (@VSportsTM) October 16, 2024

"Fue muy especial porque pensé que no lo lograría, que se retiraría antes de que yo llegara a la Selección, si es que alguna vez llegaba. Por eso fue el doble de emocionante poder conocerlo, ver que es un ser humano como todos, una persona increíble que ayuda mucho a los jóvenes. Fue una locura", completó.

Para finalizar, dejando clara su admiración por Lionel Messi, Paz sentenció: "Es increíble. Para mí fue una gran emoción. Muchas veces nos sentábamos juntos, hablamos mucho: me preguntaba cómo era Fábregas como entrenador, porque son grandes amigos. Fue hermoso conocerlo".