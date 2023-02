Maximiliano Padilla Gimnasia..jpg Maximiliano Padilla se fue amargado por el empate del Lobo. Foto: Diario UNO. Foto: Diario UNO

El ex jugador de Estudiantes de Río Cuarto analizó el empate ante el elenco Celeste: "Me voy con una sensación amarga. Se nos escapó el triunfo en los últimos minutos. Es la primera fecha y es dura para todos los equipos. Nos vamos con bronca porque podíamos haber empezado con un triunfo y no pudimos lograrlo".

Con respecto a su gol, el zaguero central opinó: "En lo personal estoy contento por haber marcado el tanto. Siempre trato de sumar para el equipo. Ahora hay que pensar en el partido que tendremos que afrontar ante San Martín en San Juan".

"Somos un equipo nuevo y en este partido se vio en parte lo que pretende el entrenador. Jugamos frente a un equipo que tiene la base que logró el ascenso. Hay que seguir trabajando y seguir mejorando", agregó.

Sobre el choque ante el Verdinegro, afirmó: "Será un partido muy duro el que vamos a jugar e intentaremos ir a dar pelea a San Juan. Todos los encuentros de este grupo serán muy difíciles. Nos han tocado equipo complicados".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado ante San Martín de San Juan. El cotejo se jugará a las 20 en el estadio HIlario Sánchez. El Verdinegro, en su debut, también empató. El equipo que dirige Andrés Yllana igualó sin goles ante Alvarado, en Mar del Plata.

La palabra de Maximiliano Padilla

