Maximiliano Gagliardo habló claro tras la caída de Independiente Rivadavia

"Somos los primeros autocríticos de esta derrota. Como uno de los jugadores más grandes no puedo cometer el error que cometí, lo tengo que aceptar. No están tocando el corazón y el alma y este equipo tiene la dos cosas", admitió.

Independiente-Rivadavia.jpg Independiente Rivadavia jugará el próximo domingo ante Deportivo Riestra en el Gargantini.

“No fue un buen encuentro en general y tenemos que corregir algunos errores. Nosotros vamos por el campeonato y no nos bajamos ni locos. Seguimos con la misma ilusión de siempre. Somos seres humanos, a veces cometemos errores y lo más justo era que perdamos", continuó diciendo el ex Barracas Central.

"Seguiremos peleando, nos vamos a levantar. Todavía hay mucho para recorrer", cerró el arquero de gran experiencia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Después de jugar con Racing de Córdoba, el elenco del Parque se medirá el próximo domingo 6 de agosto ante Deportivo Riestra.

El encuentro será en el Bautista Gargantini, a las 17.10, con transmisión en vivo por TyC Sports.