Mauro Zárate le pidió disculpas a la gente de Vélez

El atacante, de 35 años, sostuvo: "Me equivoqué con la gente de Vélez. Mi carrera ya estaba hecha en Europa y tenía que volver, disfrutar y retirarme en Vélez porque es un club donde nací".

mauro-zarate.jpg Mauro Zárate quedó libre en Platense y podría jugar en Newell's.

"Después pasaron cosas que no se cumplieron y que no vienen al caso, porque no me gusta armar quilombo y apareció el llamado y la motivación de un club como Boca y decidí eso", dijo Zárate en referencia a su frustrado regreso al Fortín en 2018 cuando el club argentino ya había acordado con el West Ham United su compra, pero él optó por el equipo de la Ribera y a partir de ahí la relación con los hinchas de Liniers se volvió irreversible.

"Ahora me preguntás y me arrepiento de haberme ido de Boca. Obviamente me gustaría volver porque pasé tres años y medio hermosos y los disfruté muchísimo", afirmó el goleador y agregó: "Tenía una oferta de España y se lo comenté a Riquelme. Le dije que es la única liga que me falta, que me gustaría ir. Román me dice que no, que iba a jugar, confío mucho en vos. Me quedé, arranqué a jugar y me empecé a lesionar".

mauro-zarate2.jpg Mauro Zárate fue muy castigado por los hinchas de Vélez cuando se fue a jugar a Boca.

Por último, Mauro Zárate se autopostuló para ser refuerzo de Newell's porque "El Gringo Heinze fue uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera. Me gustaría que me vuelva a dirigir".