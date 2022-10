Mauricio Pochettino está cerca de volver a la Premier League

►Te puede interesar: Mundial Qatar 2022: Dibu Martínez y una confesión que sacude a todos los argentinos

pochetino.jpg Mauricio Pochettino ha tenido ofertas de distintos clubes y ahora está en la mira del Aston Villa

El periódico dice que Mauricio Pochettino, de 50 años y que llevó al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones en 2019, será el primer hombre al que recurrirá el Aston Villa si Gerrard es despedido y se espera que el copropietario del club, el empresario multimillonario egipcio Nassef Sawiris lidere cualquier negociación.

Aston Villa se ubica 16to. en la Premier con 9 unidades, producto de dos triunfos, tres empates y cinco reveses, a solo un punto de Southampton en zona de descenso.

La trayectoria de Mauricio Pochettino

Como jugador

Newell's 1988-1994

Espanyol (España) 1994-2000

PSG (Francia) 2001-2003

Bordeaux (Francia) 2003-2004

Espanyol (España) 2004-2006

Selección Argentina 1991-2002

Como técnico

Espanyol (España) 2009-2012

Southampton (Inglaterra) 2013-14

Tottenham (Inglaterra) 2014-2019

PSG (Francia) 2021-2022

pochettino-messi-1.jpg Pochettino no trabaja desde mitad de año cuando se fue del PSG

Mauricio Pochettino, entre los mejores DT del mundo

La revista mensual inglesa Four Four Two, una referencia en el fútbol internacional desde 1994, publicó el listado de los mejores 50 entrenadores del mundo e incluyó Diego Simeone, Lionel Scaloni, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo.

El Cholo Simeone, desde hace más de una década en el Atlético Madrid, está 10mo.; Scaloni figura 16to.; Pochettino 22do. y Gallardo 31ro. en un listado que encabeza Pep Guardiola seguido por Carlo Ancelotti y Jurgen Klopp.