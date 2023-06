Mauricio Magistretti habló de su continuidad en el Atlético San Martín

San martin magistretti.jpg Mauricio Magistretti asumió en forma interina, tras la salida del Toti Arias. Los dirigentes le pidieron que se quede. Foto: Prensa San Martín

El entusiasmo de Mauricio Magistretti por volver a dirigir

Mauricio Magistretti tiene mucho recorrido y ha estado en varios clubes. "En lo personal dirigir me genera algo que no tiene comparación con nada. Lo disfruto mucho y en algún momento me he alejado por mis temas laborales. El día a día con el jugador me produce una pasión que no se puede comparar con nada, me siento muy tranquilo a la hora de tener un plantel a cargo mío".

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Arguello pretende aportarle goles a San Martín

Mauricio Magistretti.jpg Maurcio Magistretti está invicto desde que asumió. Empató los dos encuentros que dirigió. Foto: Luis Moreno / San Martín

Con respecto a su continuidad, fue claro y dijo: "A los dirigentes les comuniqué que me hacía cargo del equipo hasta que ellos encontraran a algún entrenador. Hemos dirigido dos partidos, tenemos un equipo que tiene aspiraciones a pelear más arriba este torneo".

►TE PUEDE INTERESAR: Qué dijo Damián Reyes sobre la desvinculación de Sergio Toti Arias de San Martín

Sobre el balance en estos dos encuentros que ha dirigido, explicó: "Hemos tenido pocos entrenamientos con los jugadores. He tratado en estos dos partidos que el equipo jugara más adelantado, veía que defendía muy bien atrás, pero le costaba llegar al arco contrario. Nos falta mejorar en muchos aspectos y eso se logra con los días de trabajo".

Con respecto al compromiso de este domingo ante el líder Argentino de Monte Maíz, en el estadio Libertador General San Martín, que se disputará desde las 17 -contará con la televisación de la TV Pública-, admitió: "Vamos a llegar de buena manera para jugar con el puntero, se le puede ganar el partido. Los jugadores desde que nos hicimos cargo se han brindado por entero a lo que le hemos propuesto y defenden el escudo como leones".