Mauricio Cardillo es una de las claves del crecimiento de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional

Mauricio Cardillo Independiente Rivadavia 2.jfif Mauricio Cardillo llegó procedente de Lanús y se ha ganado un lugar como titular. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El jugador habló con Ovación sobre la etapa que está viviendo en la Lepra y reconoció: "En Independiente Rivadavia me encontré con muy buena gente. Me siento en lo personal muy cómodo y me siento muy feliz de jugar en este club que tiene un gran convocatoria, la verdad que es una locura el recibimiento que nos dan los hinchas".

"Mis comienzos fueron en Lanús, llegué a los 12 años, es un club que quiero mucho", agregó.

Mauricio Cardillo es un jugador polifuncional, en la Lepra se ha desempeñado como lateral o volante por la derecha. Sobre las posiciones que ha ocupado afirmó: "Me siento muy bien en los dos puestos, estoy a disposición del entrenador para ocupar el lugar que me toque. Voy a colaborar con mis compañeros y siempre dejo todo en la cancha".

Mauricio Cardillo Indep..jpg Mauricio Cardillo con su juego es muy importante en Independiente Rivadavia. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

"En los últimos partidos hemos tenido un buen rendimiento y fueron importantes los dos triunfos seguidos. Ahora jugamos con Argentinos juniors y ojalá podamos lograr los tres puntos", opinó.

Cardillo y el objetivo que tiene Independiente Rivadavia

Mauricio Cardillo se refirió a las metas que tiene el equipo en estas tres fechas finales con Argentinos Juniors, Tigre y Deportivo Rietra. "Nos hemos propuesto sumar la mayoría de los puntos pensando en el torneo que viene, que será muy duro. Queremos seguir dándoles alegría a los hinchas de Indpendiente Rivadavia", cerró.