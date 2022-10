Matías Villarreal quiere ir por más en Gimnasia y Esgrima

El mediocampista, que jugó también en el equipo azul, se ganó un lugar en el clásico en base a su entrega y es clave en el equipo de Luca Marcogiuseppe, que sueña con el ascenso.

►TE PUEDE INTERESAR: Santiago Solari, el héroe de Gimnasia y Esgrima en el clásico ante Independiente Rivadavia

El volante central se refirió al gran paso que dio su equipo al subir un escalón más para seguir peleando por el ascenso. "La verdad que es una motivación especial y te da mucha energía estar en semifinales luego de ganar un clásico. Ahora hay que seguir trabajando y seguir con la misma humildad para afrontar esta siguiente instancia. Todos esperamos que podamos terminar como todos queremos".

Matías Villarreal Gimnasia y Esgrima.jpg El volante central Matías Villarreal es un jugador muy rendidor en el Lobo.

Villarreal valoró que el partido con la Lepra se jugó sin inconvenientes: "Hay que destacar que el partido ante Independiente Rivadavia se vivió con tranquilidad, que no tuvo violencia. Es algo para aplaudir en este clásico que se se disputó que los hinchas entendieron que era un partido de fútbol y no sucedió ninguna locura".

►TE PUEDE INTERESAR: Oscar Garrido: "Ganamos el encuentro más importante del año"

"Ahora se viene lo más difícil, han quedado cuatro equipos. Los que han llegado a las semifinales han hecho los méritos necesarios. La clave es el trabajo de todos los días y la humildad que tiene este grupo. Disfrutamos de este momento, pero no nos conformamos y vamos por más", aseguró el ex jugador de Estudiantes de Buenos Aires, que volverá a enfrentar a su ex equipo, donde es muy querido.

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia: todo el color del clásico