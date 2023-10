Matías Reali no podrá jugar la final con Independiente Rivadavia: "Me duele muchísimo"

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Vila: "Creo que este es el año y se nos tiene que dar"

El ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy, aseguró: “Fue algo tremendo lo que vivimos con el triunfo. Me siento muy feliz por el gol, por haber llegado a la final. Estoy un poco amargado porque primero me amonesta y había llegado a la quinta, y después me expulsaron, y no podré jugar la final. Me duele muchísimo”.

independiente-rivadavia1.jpg Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

“No hice nada, no provoqué ni cargué a nadie. Los jugadores del Deportivo Maipú lo tomaron mal, no cargué a nadie. Le pedí disculpas a los jugadores como a los hinchas, mi intención no fue gastar a nadie”, aclaró.

“Los hinchas de Independiente Rivadavia me decían que el gol que le marqué al Deportivo Maipú, es el más importante del club en la historia y me llena de satisfacción poder haberlo. Es un sueño”, declaró el goleador.

Sobre el encuentro, aseguró: “Nosotros teníamos la necesidad de ganar porque era el único resultado que nos ponía en la final. Creo que el primer tiempo fue muy parejo, y en el segundo tiempo dominamos al rival, que nunca pateó al arco en todo el partido. Fuimos justos ganadores".

“El equipo demostró tener mucha personalidad y sabíamos que podíamos ganar. Entendimos el encuentro que teníamos que jugar. Había que ganar, ya que había mucho en juego y por suerte estamos en la final”, completó sobre el encuentro.

independiente-rivadavia3.jpg Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

El agradecimiento al hincha de la Lepra

Matías Reali se refirió la hincha de la Lepra y reconoció: “Es una locura todo lo que vivimos, en la previa del partido con el banderazo y después, con la fiesta que se vivió en el Gargantini. Los hinchas se sienten identificados con este grupo y nosotros estamos muy felices con ellos. Se logró una conexión con el hincha, que es muy importante de lograr, lo demostraron en todos los partidos de local. Ahora vamos a estar todos juntos en la final para lograr el ascenso que tanto queremos”.

