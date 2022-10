Mateo Retegui, el goleador de moda que ilusiona a Tigre

►Te puede interesar: Liga Profesional: ganó Racing y así está la tabla de posiciones

retegui tigre (1).jpg Mateo Retegui, el goleador de Tigre y de la Liga Profesional

Retegui, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, sigue siendo el goleador del campeonato y marcó su cuatro doblete en el torneo: "Desde que llegué me tratan con mucho cariño, me siento un chico salido del club. Soy de la zona, mi viejo me traía la cancha, estoy contento"., dijo tras el encuentro.

El hijo del Chapa Retegui aventaja ahora por 4 goles a Franco Cristaldo, de Huracán, su escolta en la tabla de goleadores de la Liga Profesional.

Tigre suma 33 puntos, está a 8 de Atlético Tucumán y se hace fuerte en la tabla anual que otorga la clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

¡EL MATADOR GOLEÓ al TIBURÓN que sigue en CAÍDA! | Tigre 3-0 Aldosivi | Resumen

Los 30 goles de Mateo Retegui

En Tigre

3 goles en la Copa de la Liga

15 goles en la Liga Profesional

18 goles en 36 partidos

En Talleres

7 goles en 61 partidos

En Estudiantes

5 goles en 29 partidos

En Boca