Mateo Mendoza y su emoción por el debut como titular en Godoy Cruz

El pibe había sumado algunos minutos ante Barracas Central, de visitante en la primera fecha, cuando sustituyó a Pier Barrios, en el equipo que dirigía Diego Flores.

Mateo Mendoza Godoy Cruz dos.jpg Mateo Mendoza llegó de San Juan al Tomba y con pocos partidos en Reserva, pegó al salto a la Primera División. Foto. Nicolás Ríos/ Diario UNO

El entrenador de Godoy Cruz Daniel Oldrá, fiel a su costumbre, le dio la chance a otro pibe de ponerlo como titular tras la suspensión de Lucas Arce, que acumuló su quinta amarilla y no pudo jugar ante el Halcón.

"La verdad que me sentí muy bien en lo personal. Me hubiera gustado haber ganado el partido. El grupo está firme y estamos haciendo un gran campeonato", arrancó diciendo el juvenil que tuvo un aceptable rendimiento.

Mateo Mendoza, que es muy tímido para hablar, reconoció: "Cuando Daniel Oldrá me dijo que iba a ser titular, sentí un poco de nervios, ansiedad. En la cancha me sentí muy bien y a medida que fueron transcurriendo los minutos me sentí mucho mejor".

Mendoza.jpg Mateo Mendoza se proyecta en el choque ante Defensa y Justicia y el Gato Oldrá le da indicaciones. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

"El Gato Oldrá siempre nos habla a los chicos y nos da muchos consejos. Es un ídolo del club y siento mucha emoción cada vez que me habla, por todo lo que representa", confesó.

El jugador sintió mucha emoción por su debut desde el arranque y confesó: "Se me escaparon alguna lágrimas cuando vi a mi familia en la tribuna".

"Todos los compañeros me han dado mucho apoyo y estoy muy agradecido por la confianza que me han dado", mencionó.

Mateo Mendoza jugó pocos partidos en la Reserva que dirige Javier Patalano. En el torneo pasado jugó nueve encuentros y tres en el presente certamen.

El testimonio de Mateo Mendoza

La gran intervención para impedir el gol de Defensa y Justicia