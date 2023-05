Mascherano respira aliviado: recuperará a un buen jugador para el Mundial Sub 20

El entrenador de la Selección argentina juvenil, Javier Mascherano, recibió la buena noticia que el Brighton and Hove autorizaría a Facundo Buonanotte para disputar el Mundial Sub 20 que iniciará el próximo 20 de mayo, y empezará a definir la lista de convocados que no contará con Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, quienes no fueron cedidos por Manchester United y Real Madrid, respectivamente.