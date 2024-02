Mascherano contó qué le dijo Bielsa en el gran reencuentro que tuvieron

Bielsa.jpg Marcelo Bielsa.

Además, reveló como se prepara para la fase del Cuadrangular Final: "Estoy muy ilusionado con lo que nos espera la semana que viene, vamos a poner lo mejor para poder lograr el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos".

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo salieron los estudios de Claudio Echeverri después del dolor en el pecho que tuvo

En principio, Argentina se mediría ante Venezuela (segundo del Grupo A) el próximo lunes 5 y el ex mediocampista dijo: "Nos tocó enfrentarlos en un amistoso durante la preparación y es un equipo muy físico y fuerte, más acá, haciendo de local con su gente.

"Tiene mucha intensidad. Los tres rivales que nos tocan en la final van a ser durísimos", detalló, haciendo referencia a Paraguay y Brasil, también clasificados.

Francisco-González-Mascherano.jpg Francisco González y Javier Mascherano.

El entrenador nacional destacó que Argentina trabajará para obtener el pase a los próximos Juegos Olímpicos: "Hay que prepararse de la mejor manera, nos esperan en seis días tres partidos, estamos donde queremos y ahora nos toca hacer lo posible y lo imposible para poder estar en París", cerró.

Qué dijo Mascherano sobre Bielsa

“A Marcelo hacía mucho que no lo veía, he hablado, pero haberlo enfrentado como entrenador es un motivo de orgullo. Es el que me dio la posibilidad de jugar en la Selección, así que es una alegría haberlo podido enfrentar”, afirmó.

Reveló cómo fue el diálogo con el Loco al decir: "Me deseó todo lo mejor, pero no tiene comparación con los elogios que le dio a Lionel (Scaloni) y Pablo (Aimar). Sé que me tiene mucho cariño como a todo jugador que dirigió”.