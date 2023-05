Martín Demichelis festejó en su primer Superclásico como DT de River

►Te puede interesar: Enzo Pérez habló claro tras el final caliente entre River y Boca

demichelis 1.jpg Martín Demichelis vivió intensamente el Superclásico ante Boca

“Hicimos un gran primer tiempo en el que el rival no logró pasar la mitad de cancha. El segundo fuimos más precavidos. En líneas generales se vio que si había un equipo que merecía ganar, éramos nosotros”, dijo el entrenador de River tras su primer cruce con Boca desde que llegó al cargo.

“Hicimos un partido inteligente. Incluso desde los cambios, demostramos querer ganarlo. Tener tantos buenos jugadores en el banco te tienta a hacer varios cambios ofensivos. Si alguno de los dos tenía que ganar, era River”, sostuvo el cordobés.

Demichelis tras el Superclásico

“Es un orgullo enorme ser uno de los dos entrenadores del Superclásico. Es un privilegio. Lo viví con tranquilidad, porque veía a los jugadores en armonía y con sed de revancha. El mejor rival que podía venir luego del 1-5 era uno que nos estimule así”, asumió Martín Demichelis tras su primer gran desafío desde que dirige al club en el que se formó.

demichelis 2.jpg El DT de River intervino para detener los incidentes

Martín Demichelis hizo autocrítica y señaló a Figal

“Desde el primer día les dije a los jugadores que me iba a equivocar. No me siento orgulloso de equivocarme, pero prefiero hacerlo por buscar una victoria y no por ser mezquino”, señaló como autocrítica el técnico tras una semana complicada por la dura derrota ante Fluminense por la Copa Libertadores.

Demichelis contra Figal

Ya en un tono más desafiante, Martín Demichelis se refirió a los comentarios de un jugador de Boca que denominó "Gallinero" al estadio Monumental: “Figal (Nicolás) le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo, el mejor de Sudamérica. Después, creo que lo otro lo dijo con respeto, aunque ni siquiera pudieron venir a hacer un buen partido”.