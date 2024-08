Martín Cicotello presentaría su renuncia como entrenador de Independiente RIvadavia.

Cuando se le consultó al presidente de la institución azul, Daniel Vila, el viernes por la noche sobre la continuidad de Martín Cicotello, fue claro y dijo: "Yo creo que no es un momento para analizar la continuidad del técnico o no, me parece que hay que bajar un poquito a la calma, ponernos tranquilos y seguramente vamos a tener una reunión con el cuerpo técnico".

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Vila tras la derrota de la Lepra: "No es un momento para analizar la continuidad del técnico

El entrenador Martín Cicotello no asistió a la conferencia de prensa tras la derrota ante Platense y cuando se retiró del Gargantini, prefirió no hablar y se fue muy mal anímicamente.

El santafesino asumió en Independiente Rivadavia justamente contra River en el Monumental (derrota por 2-0) el 6 de marzo pasado, por la 9na fecha de la Copa de la Liga.

Los números de Martín Cicotello

Hasta el momento el DT azul dirigió 21 partidos, seis fueron por la Copa de la Liga, un amistoso frente a River Plate, dos encuentros por la Copa Argentina y 12 por la Liga Profesional.

Ganó seis partidos, uno de los triunfos fue por la Copa Argentina ante Argentino de Quilmes, el otro fue en el amistoso con River y 4 éxitos fueron por la Liga Profesional.

Perdió 10 cotejos, 4 por la Copa de la Liga, uno por Copa Argentina frente a Banfield y cinco por la Liga Profesional

Empató 5, 2 fueron por la Copa de la Liga y 3 por la Liga Profesional

►TE PUEDE INTERESAR: La Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia siguen con la campaña solidaria en el Gargantini

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia jugará ante Vélez por la 13ª fecha de la Liga Profesional. El partido se jugará el próximo sábado 31 de agosto desde las 18, en Liniers.