Daniel Vila tras la derrota de la Lepra: "No es un momento para analizar la continuidad del técnico"

Daniel-Vila-Ostchega-1.jpg Daniel Vila y el defensor Tobías Ostchega estuvieron en la conferencia de prensa de la Lepra.

Posteriormente el dirigente azul habló del apoyo de la hinchada leprosa al decir: "Más que impaciente es un público que quería ganar, que necesitaba la victoria, pero que hace el aguante. La cancha estaba llena pese a que los últimos resultados no nos acompañaron y al hincha de Independiente como siempre le digo que aguante, que de estas situaciones ya hemos salido varias veces. El club tiene mucha experiencia en eso de salir de las malas y seguramente los hinchas van a a seguir haciendo el aguante y van a confiar que vamos a salir de esta situación".

"No hablé con el técnico. Creo que el rendimiento fue muy flojo, repetimos una actuación que tuvimos en Córdoba ante Talleres, con un equipo que no se encontró en la cancha, con jugadores que a lo mejor los nervios les jugó una mala pasada y es una lástima porque son todos excelentes futbolistas, pero no han podido demostrar en los últimos partidos todo ese talento y capacidad futbolística que tienen", añadió.

Luego Vila fue consultado por la ausencia del DT azul en la conferencia y dijo: "Creo que Cicotello no se sentía bien, quedó golpeado después del oartido, lo que es lógico, es un ser humano que sufre la derrota como la sufrimos todos, por eso lo entendí y vinimos con Tobi (Ostchega) a la conferencia de prensa, no pasa nada".

La palabra de Tobías Ostchega tras la derrota de Independiente Rivadavia

"De este momento se sale trabajando, laburando como lo venimos haciendo, por ahí estamos en una racha cortita negativa, hasta no hace mucho estábamos en un momento que era mejor que este, pero bueno, es dinámico esto, se nos escapó un resultado con Boca y después tuvimos dos derrotas seguidas, pero el fútbol argentino es muy parejo. Hemos demostrado bases sólidas en lo defensivo que nos han dado resultados y puntos. Hay que seguir fortaleciendo las virtudes que tenemos como equipo y trabajar lo que nos falta porque por algo estamos en esta situación", señaló Tobías Ostchega.

"En el partido pasado no pude jugar porque estaba con una sobrecarga en el aductor que no me dejó entrenar en toda la semana, pero bueno, fueron unos días nomás, me pude recuperar, hoy me sentí bien desde lo físico y estoy tranquilo", admitió Ostchega.