Martín Cicotello sobre la caída de Independiente Rivadavia: "Fue una derrota inesperada"

Cicotello.jpg Martín Cicotello rescató varios puntos positivos del equipo en la derrota ante Atlético Tucumán.

"Fue una derrota inesperada, pero es parte del juego, fue un encuento parejo, me quedo con algunas cosas bien hechas por el equipo. Hay que corregir, hacer una autocrítica y seguir construyendo, porque creo que hay cosas muy positivas que rescatar del equipo", aseguró el entrenador en la conferencia de prensa que brindó post partido.

Lepra..jpg La Lepra perdió tras tres encuentros sin conocer la derrota.

"Sabíamos que la pelota parada era una virtud del rival, aprovecharon sus situaciones y ganaron el partido. Y después del segundo gol de ellos no encontramos los caminos para superar al rival. En el segundo tiempo no fuimos muy claros, no generamos situaciones claras de gol ", agregó.