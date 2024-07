Martín Cicotello disfrutó su primera victoria como local desde que dirige a Independiente Rivadavia

cicotello 1.jpg Martín Cicotello dijo estar conforme con lo hecho por Independiente Rivadavia. Nicolás Ríos

Respecto de los refuerzos que debutaron oficialmente este jueves, el entrendor explicó: "Hasta Fernando (Romero) que llegó hace muy poquitas horas y se acopló enseguida los vi a todos muy bien. Nosotros tenemos una base que ya viene trabajando y está muy comprometida en construir un proyecto en este club y el que viene tiene que adaptarse enseguida. Ellos lo reciben de la mejor manera, pero más allá de eso los he visto bien y creo que es fruto de todo lo que han trabajado en la pretemporada. Es el primer paso, ya tenemos que pensar en el martes y seguir construyendo rendimientos importantes para que vengan resultados".

cicotello 3.jpg Nicolás Ríos

Sobre los resfuerzos que debutaron, resumió: "Hubo varios rendimientos altos importantes pero no sólo en el plano defensivo, creo que también en el primer tiempo encontramos espacios y tuvimos opciones de gol claras. El equipo desarrolló un poco lo que venimos construyendo de posicionarnos en campo rival de saber, presionar y cuando necesitamos defender creo que lo hicimos bastante bien. No me gusta hablar de manera individual sino que creo que el rendimiento de un futbolista depende de lo que hacen los compañeros y ha sido un trabajo muy importante de todo el equipo".

Escuchá la conferencia de Martín Cicotello

Martin Cicotello 180724.mp3

Cicotello, el debut de Villa y su primera victoria en el Gargantini

Respecto del esperado debut de Sebastián Villa, Martín Cicotello dijo: "Lo que le aporta Sebastián al equipo es mucha jerarquía, mucho desequilibrio ofensivo y capacidad para resolver situaciones de uno contra uno, pero también es el equipo quien lo pone en situaciones donde él puedw desarrollar todas las virtudes que tiene. Tuvo algunas opciones de gol, fue desequilibrante y creo que realizó un buen partido, pero repito no no no me gusta hablar individualmente".

"El plan de partido que teníamos el equipo lo desarrolló a la perfección. Ahora tenemos que crecer en algunos aspectos. Pero en líneas generales creo que el equipo demostró mucha entereza, mucho compromiso y entendió los momentos del partido".

Embed - ¡LA LEPRA MENDOCINA SE HIZO FUERTE EN CASA ANTE EL LOBO! | Ind. Rivadavia 1-0 Gimnasia | RESUMEN

Tras su primera victoria en el Gargantini como DT, el santafesino finalizó: "Yo estoy feliz por los futbolistas, yo ya no juego. Estoy feliz por ellos que lo buscaron, en otros partidos por ahí lo merecieron. Y bueno, hoy se les da y los ayuda a generar confianza para seguir trabajando porque ya en 48 horas tenemos que volver a viajar para jugar ante un rival dificilísimo en una cancha difícil. Tenemos que tomar la victoria para poder seguir creciendo, corregir cuestiones que hacen a nuestra idea de juego y potenciar lo que más podamos para enfrentar a Newell's el martes".