Mario Kempes no se calló nada y fue lapidario contra el Chiqui Tapia: "Se cree que es Superman"

“Y en el ‘86 existe Maradona, tampoco es que exista la Selección Argentina. Tapia no se olvidó de Mario Kempes, se olvidó del Mundial 1978. Si no me equivoco, él tenía 10/11 años en esa época y habrá salido con el papá, la mamá, los tíos y los primos a festejar", sentenció el ex jugador de Rosario Central, River y Valencia, entre otros clubes.

"¿Por qué esa vergüenza? nunca me contestó. Tapia cree que el fútbol argentino creció cuando empezó a presidir la AFA. Es decepcionante"



“Tapia es practicante dueño porque hace y deshace lo que quiere, los campeonatos argentinos la verdad que dan pena. El fútbol argentino no está hecho para tantos equipos, y lo peor de todo es que no hay descensos. No hay motivación.… parece la MLS. Quizás se contagió de la MLS porque prácticamente vive en Miami", dijo con ironía el ex futbolista devenido en comentarista de TV.

"Nosotros representamos la camiseta argentina y la bandera argentina. El presidente de la AFA se olvida de la piedra filosofal que pusimos con sacrificio". "Nosotros representamos la camiseta argentina y la bandera argentina. El presidente de la AFA se olvida de la piedra filosofal que pusimos con sacrificio".

Tres frases de Mario Kempes contra el Chiqui Tapia