Mario Galeano ya muestra su potencial en Gimnasia y Esgrima

mario-galeano1.jpg Mario Galeano llegó de Godoy Cruz a Gimnasia y Esgrima.

Mario Galeano tuvo destacadas actuaciones en la Reserva de Godoy Cruz y ahora está sumando minutos en la Primera Nacional. Sobre esta situación, reconoció: "Me está sirviendo muchísimo jugar en esta categoría tan importante. Fue un gran paso de pasar a jugar en la Reserva de Godoy Cruz, a Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional. Estamos viviendo un gran presente, con esta buena campaña que está realizando el equipo peleando los primeros lugares".

"Tengo 20 años y mucho por aprender en esta carrera, en este club me dan muchos consejos para seguir aprendiendo y creciendo. En mi puesto juegan Joan Juncos y Germán Rivero, que me dan muchos consejos y me dan un gran apoyo", mencionó el atacante, que le marcó a Villa Dálmine, Instituto y Brown de Adrogué.

El jugador está ilusionado por la buena campaña que están haciendo. El Lobo se ubica cuarto con 51 unidades.

Se refirió al choque ante Chacarita, que se disputará este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Legrotaglie y admitió: "Lo vamos a jugar de la mejor manera, sabemos que cada partido es una final. Quedan pocas fechas y el grupo va a dejar todo para jugar el Reducido".

Los convocados de Gimnasia y Esgrima-Chacarita.JPG

Los goles ante Brown en Adrogué