Mariano Herrón fue contundente tras la victoria de Boca: "Había que ganar y lo hicimos"

Además, Mariano Herrón se refirió a su futuro como entrenador en el club dado aún el carácter de vacante de la posición que hoy él ocupa en condición de interino. "No hablé con el Consejo (de Fútbol). Solamente estoy, como en las dos veces anteriores, para ayudar hasta que el club lo necesite y nada más que eso", expresó el DT y agregó: "Nos dolió a todos la salida de Diego Martínez, fundamentalmente por el don de gente de él y su cuerpo técnico, pero el fútbol es así".

En ese sentido, el ex DT de la Reserva se refirió a la posible llegada de Fernando Gago al club de La Ribera. "No tengo información alguna, no puedo opinar. Obviamente el trabajo que hizo en otros equipos fue importante, todos lo que vemos fútbol lo hemos visto y solo eso".

Herrón finalmente explicó que tuvo que trabajar desde lo anímico con el equipo dadas la vorágine de las últimas semanas. Con ese eje, el entrenador buscará sumar otra victoria cuando enfrente a Tigre, en condición de visitante, el próximo 20 de octubre.