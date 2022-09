Marcos Rojo no titubeó con Marcelo Gallardo y le disparó donde más le duele

https://twitter.com/thesefootytimes/status/1569277940822679553 Marcos Rojo Avoidable red cards



— These Football Times (@thesefootytimes) September 12, 2022

Entre semana, Marcelo Gallardo, entre tantas entrevistas previas al Superclásico, dejó una frase que llamó la atención y generó polémica.

El Muñeco había sostenido: “Nos sentimos cómodos yendo a la Bombonera”.

marcos-rojo.jpg Marcos Rojo, tras el partido entre Boca y River, le apuntó a Marcelo Gallardo.

Post partido, Marcos Rojo, quien se fue expulsado sobre el cierre del Superclásico, no anduvo con vueltas y se refirió a lo dicho por Gallardo: “No sé por qué dijeron que se sienten cómodos en La Bombonera, desde que estoy acá ellos no ganaron nunca. Siguió todo en la normalidad”.

Boca alcanzó los 32 puntos y aprovechó el empate del puntero Atlético Tucumán (34) y la derrota de Gimnasia La Plata (33).

River (29), por su parte, sigue expectante, pero dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a los de arriba.