Marco Di Cesare se despidió de Argentinos Juniors tras su pase a Racing

di cesare 1.jpg El defensor mendocino es titular en la Selección argentina Sub 23

Di Cesare, quien cumplirá 22 años este martes (30/1), llegó a Argentinos Juniors en 2018, proveniente de Andes Talleres, debutó a fines del 2020 y acumula 54 partidos en Primera.

El defensor fue titular ante Paraguay y Perú, en el Preolímpico, pero en este último partido fue remplazado y reveló: "Sentí una pequeña molestia en el isquio (músculo isquiotibial) y pedí el cambio por prevención".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAAAJoficial%2Fstatus%2F1750997362447650963&partner=&hide_thread=false #AAAJ Marco Di Cesare ha sido transferido a Racing Club por el 70% de su ficha, quedando un 30% de los derechos económicos en poder de nuestra Institución. ¡Gracias por tu entrega Marcos, éxitos en esta nueva etapa! pic.twitter.com/QFnqAL8Jr0 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 26, 2024

La emotiva despedida de Marco Di Cesare

A través de su cuenta de Instagram, el mendocino publicó un emotivo mensaje de despedida de Argentinos Juniors: "Hoy me toca despedirme del club que me vio crecer desde muy joven. Quiero agradecerles a toda la dirigencia, CT, utileros, kinesiologo, psicólogo y todo el staff que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, sin ellos los jugadores no seríamos lo que somos", dijo el defensor.

423516364_18391499962071438_4120058937404847399_n (1).jpg Marco Di Cesare llegó muy joven a Argentinos Juniors

"Al grupo de compañeros que me tocó y que varios ya no están, agradecerles siempre por todo lo que me ayudaron a crecer y los valores que me han dejado en este tiempo", indicó.

"Por último dejarles un gran cariño y agradecimiento a cada hincha del Bicho que desde inferiores me hicieron sentir en casa, el amor y la pasión por estos colores me los enseñaron ustedes".

"Espero haber dejado una huella más allá de lo futbolístico y haberles trasmitido que no importa que color llevemos, que todos somos HIJOS DE DIOS Y QUE EL NOS AMA A TODOS POR IGUAL, que cuando me recuerden, solo vean a un simple chico que quiso mostrar el amor de Cristo en todo lugar. Abrazo a todos y Dios los bendiga siempre", finalizó.