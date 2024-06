Marco Di Césare, el mendocino que sueña con ir a los Juegos Olímpicos París 2024

Repecto de lo que significa integrar la Selección argentina Sub 23 a días de la cita olímpica, el ex Argentinos Juniors y actualmente en Racing, resumió: "Es hermoso, creo que todos vivimos esa sensación, los que la pudieron vivir deben soñar con una oportunidad más y los que no estamos esperando que se dé".

Marco Di Césare en el predio de Ezeiza

La Selección argentina Sub 23 se mide con Paraguay

Con algunas ausencias la Selección argentina Sub 23 se entrenó toda esta semana en Ezeiza buscando afinar detalles y evaluar el desempeño del plantel.

Los partidos contra Paraguay -ambos a puertas cerradas- se disputarán el sábado próximo en el estadio de Huracán, y el otro en el de Lanús, el lunes 10, en ambos casos a las 15 horas.