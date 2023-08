Marco Di Césare, el mendocino que convocó Mascherano a la Selección argentina Sub 23

mascherano 3.jpg Javier Mascherano citó a Marco Di Césare a la Selección argentina Sub 23

La nómina también incluye a dos hombres de River como Santiago Simón y Pablo Solari, quien fue tentado para nacionalizarse chileno durante y después de su paso por Colo Colo.

Para iniciar la preparación en vistas del Preolímpico, Javier Mascherano reveló que no iba a convocar a los jugadores que ya conoce por haberlos dirigido en el Sub 20, mientras que por un acuerdo entre ambos DT, Scaloni incluyó en la lista de los mayores a algunos Sub 23 que juegan en el exterior.

►Te puede interesar: Qué es AFA ID, la nueva forma de ser socio de la Selección argentina

Los convocados para la Selección argentina Sub 23