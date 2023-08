Lionel Scaloni y una lista de la Selección argentina con novedades

beltran 1.jpg Lucas Beltrán es una de las caras nuevas de la Selección argentina que convocó Lionel Scaloni

El propio Scaloni había reconocido que convocaría a algunos jugadores que están en la mira de Javier Mascherano para la Sub 23 que disputará el Preolímpico de Venezuela y ese es el caso de las caras nuevas y algunos que ya vienen siendo citados como Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho.

Beltrán, goleador de River, fue recientemente vendido a la Fiorentina de Italia, Velasco viene de Estados Unidos donde enfrentó a Lionel Messi y tanto Zapelli (ex Belgrano) como Esquivel (ex Unión) son compañeros en el Athlético Paranaense e incluso Zapelli estuvo en la Sub 20 de Italia.

En cuanto al fútbol argentino el único convocado es una vez más Franco Armani.

#SelecciónMayor Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/dCNmijCfqu — Selección Argentina (@Argentina) August 31, 2023

Los convocados de la Selección argentina para iniciar las eliminatorias

Arqueros (4): Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia), Walter Benítez (PSV Eindhoven, Países Bajos) y Franco Armani (River Plate).

Defensores (10): Gonzalo Montiel (Nottingham Forest, Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Juan Foyth (Villarreal, España), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense, Brasil).

Mediocampistas (8): Leandro Paredes (Roma, Italia), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Facundo Bounanotte (Brighton, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania) y Bruno Zapelli (Athletico Paranaense, Brasil).

Delanteros (10): Lucas Beltrán (Fiorentina, Italia), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Ángel Di María (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Alan Velasco (Dallas, Estados Unidos) y Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos).