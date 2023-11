Marcelo Gallardo y el gran refuerzo que habría pedido en Al Ittihad

Marcelo-Gallardo.jpg

Gallardo, de 47 años, se alejó de River en diciembre del año pasado luego de haber encabezado uno de los ciclos más importantes en la historia del club y, pese a que fue tentado durante esta temporada por algunos clubes de Europa como Mónaco, Olympique de Marsella, Sevilla y Valencia, no aceptó esas propuestas y recién le dio el sí el jueves último al club árabe.

"Fue un lindo año disfrutando de otras cosas de la vida fuera del fútbol. La pasé muy bien. Esta propuesta la acepté porque me incentivaron con un gran proyecto en un lugar que todavía tiene cierta virginidad, eso me motiva, me proyecta en un mercado nuevo y me abre la cabeza, ya que es algo diferente que me motiva en este tiempo con ganas de volver a trabajar", reveló el "Muñeco".

Marcelo Gallardo pidió un gran refuerzo para el Al Ittihad

Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, empezó a sonar fuerte en las últimas horas para sumarse a las filas del equipo amarillo y negro.

Actuamente, costaría unos 200 millones de euros, por lo que Al Ittihad debería poner mucho dinero para quedarse con los servicios del talentoso delantero y referente de la Selección de Egipto.c

Gallardo sellará su vínculo por un año y medio con el club saudí de la ciudad de Yeda, ubicada en la costa del mar Rojo, y será acompañado por su gente de confianza, con la que construyó sus éxitos en River, quienes se embarcaron con él.

La nómina incluyó a Matías Biscay y Hernán Buján, sus ayudantes de campo; Pablo Dolce y Marcelo Tulbovitz; los preparadores físicos, y César Zinelli, entrenador de arqueros, entre otras tareas.

"Es un descubrimiento tanto para mí como para mi cuerpo técnico, por eso es súper importante y de muchísimo valor poder llevarlos conmigo", reveló Gallardo.

El ex DT riverplatense asumirá su primer desafío con el Al-Ittihad en el Mundial de Clubes, certamen en el que el vigente campeón de la liga saudí debutará el 12 de diciembre ante el Auckland City, de Nueva Zelanda, y en caso de avanzar, se enfrentará con el Al Ahly, de Egipto.

gallardo 1.jpg

En la liga saudí, Al Itthihad está quinto con 24 puntos, a nueve del líder Al Hilal, y las máximas figuras del equipo son dos franceses, en primer lugar Karim Benzema, exestrella del Real Madrid, y luego N'Golo Kante, quien fuera campeón del mundo con su país en Rusia 2018 y descollara en el Chelsea inglés.

Otros jugadores conocidos que dirigirá el argentino serán los brasileños Fabinho (ex-Liverpool), Luiz Felipe (ex-Lazio y Betis), Marcelo Grohe (exarquero de Gremio de Porto Alegre) y Romarinho (ex-Corinthians).

"Benzemá y Kanté son dos jugadores que tienen muchísima trayectoria, tenemos que encontrarnos para charlar un poquito. Estoy entusiasmado, en poco tiempo tenemos un desafío hermoso que será el Mundial de Clubes y estuve un año bastante quieto así que quiero activamente, con entusiasmo, poder vivir esta experiencia diferente", añadió Gallardo.

El exitoso DT intentará proyectar una nueva carrera en un fútbol diferente, al que llega avalado por la cantidad y calidad de los títulos que conquistó en River.

La gran trayectoria de Gallardo como técnico de River

En total el "Muñeco" conquistó 14 títulos, pero lo más importante fue que le dio a River una presencia a nivel internacional que no había mostrado en años anteriores.

Los títulos que obtuvo fueron los siguientes: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2015, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Supercopa Argentina 2019, torneo de la Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

Marcelo Gallardo.jpg Foto: NA

En su despedida, Gallardo les dejó un mensaje a los hinchas "millonarios", agradecidos de por vida por esos títulos y sobre todo por esa final de la Libertadores ganada a Boca en Madrid por 3 a 1 el 9 de diciembre de 2018.

"Los adoro, con toda mi alma", fue el mensaje final del "Muñeco" para los riverplatenses antes de embarcarse a Arabia Saudita.