Marcelo Gallardo reveló detalles de su salida de River y dejó una perlita

"Como estamos en la rutina, no nos detenemos a pensar qué nos pasa internamente. Ahora me siento bien, contento. Disfruté de las cosas normales de la vida y salí de mi rutina de exigencia permanente. Descubrí también que hay momentos en los que hay que saber parar para poder salir y pensar", agregó el oriundo de Merlo.

Siguiendo con su salida de River, el ex jugador de la Selección argentina expresó: "No digo que no extrañé la rutina, pero estaba muy convencido de lo que quería hacer. No podés soltar eso que hiciste durante tantos años de la noche a la mañana. Y yo estaba viviendo un proceso interno porque sabía que lo tenía que hacer".

Además, Marcelo Gallardo contó como se dio su llegada al Al Ittihad: "Cuando llegó la oferta fue así. Llegó, lo discutimos, era un momento en que me sentía bien y quería descubrir de qué se trataba porque era algo totalmente fuera de las expectativas de muchos. Sentí que era un momento para avanzar y descubrir algo".

"Fue una experiencia para conocer un poco de qué se trataba este boom de querer potenciar esta liga. Fue una experiencia que me sirvió para empezar a entender y conocer un poquito el lugar.

Si bien fue a principios de año, no tenía pensado venir. A veces las cosas suceden y uno tiene que estar preparado para tomar decisiones" agregó el "Muñeco" refiriéndose al partido en el que dirigió al equipo de estrellas de Riyadh Season en un amistoso ante el Paris Saint Germain a principio de año.

Marcelo Gallardo y su salida de River

"Uno a veces se da plazos y eso fue un error porque no tenía que darme plazos, tenía que ir sintiendo cosas, ver cómo se iban presentando y en qué momento estaba yo. En mi caso, después de ocho años y pico en River ocupando mucho tiempo de mi vida, decidí salirme y, cuando entendí que no tenía que darme plazos, empecé a sentirme más liviano y con el deseo de estar preparado para lo que pudiera surgir".