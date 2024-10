Marcelo Gallardo lamentó la eliminación de River ante Atlético Mineiro: "El esfuerzo lo hicimos, no nos alcanzó. Faltó el gol"

Si bien River tuvo sus ocasiones de convertir, no pudo concretarlas. La ausencia de goles es notoria en el conjunto Millonario y fue uno de los aspectos que Gallardo admitió que el equipo adolece, pese a la actitud de sus dirigidos. "Creo que River estuvo en pie en todo el partido. Fue el partido que propusimos jugar, pero lamentablemente no se nos dio el gol. Fue el empuje que nos faltó, el gol. No llegó a los dos, ni a los cinco minutos, no llegó en todo el desarrollo. Se nos fue haciendo cuesta arriba y el equipo intentó generar por dentro, por fuera, como pudimos ante Mineiro, pero faltó la conexión con el gol", se sinceró el DT de River.

river mineiro 2.jfif River no pudo con Atlético Mineiro y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024.

El Millonario deberá enfocarse ahora en la Liga Profesional, donde marcha noveno con 27 unidades, y el próximo compromiso que tendrá el elenco de Núñez será el próximo sábado 2 de noviembre ante Banfield.

"Ahora, en el torneo local, hay que enfocarse bien tras este golpe, esta desilusión, de no poder jugar la final de la Libertadores acá. Quedan 24 puntos en juego para la Copa del próximo año. Hay que levantarse rápido, tratando de ser el equipo que mostramos hoy", remarcó Gallardo en ese sentido.

La conferencia de prensa completa de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River