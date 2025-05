Luka Modric y su adiós al Real Madrid: cuántos títulos logró para ser el jugador más campeón de la Casa Blanca

"Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo. A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu… Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz", dijo Modric quien es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia han logrado ganar 6 veces la Champions League, y es el jugador con más títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

"Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento. Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño que habéis tenido hacia mí", afirmó quien en 2018 fuera ganador del Balón de Oro, el Premio The Best de la FIFA y el de Jugador del Año de la UEFA.

"Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más".

Los números de Luka Modric, el más campeón con el Real Madrid

13 temporadas

6 Copas de Europa

6 Mundiales de Clubes

5 Supercopas de Europa

4 Ligas

2 Copas del Rey

5 Supercopas de España

590 partidos.

43 goles.

Un Balón de Oro y un Balón de Plata del Mundial de Clubes.

"Luka Modric permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre" (Florentino Pérez, presidente del Real Madrid)