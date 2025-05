Sobre el presente de Barco, quien se ganó la titularidad en Racing de Estrasburgo (Francia) tras su frustrado paso por Brighton y Sevilla, aseguró: “Ahora, un poco más aplomado, ya siendo padre, estando más tranquilo y jugando de titular… Era lógico que iba a volver a la Selección”.

Sobre la posición actual del Colo, quien se desempeña como interno en el sector izquierdo del mediocampo, expresó: "En la Selección no creo que haga ese trabajo. Me parece lo traen para jugar de tres. Es un chico que se adapta. Siendo el carril izquierdo, se puede adaptar atrás o al medio. En el mundo no hay laterales. Ya casi no existen".

Con respecto al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Sánchez fue tajante: “Me lo imagino en el Mundial, a él y al Diez de River (Franco Mastantuono). Por la forma de trabajar de Scaloni”.

Valentín Barco (3).jpg Edgardo Sánchez fue quien descubrió a Valentín Barco y lo llevó a Boca.

Qué dijo sobre la salida de Barco de Boca

Al ser consultado sobre la llamativa salida que tuvo Barco de Boca, manifestó: "Fue bastante conflictivo. Me parece que era muy chico para entrar en esos conflictos, con razón o sin razón. Conociendo el caso, tenía mucha gente alrededor suyo".

"Nosotros los entrenadores sólo queremos lo mejor para los chicos. Ya cuando está la familia, pasamos a ser terceros. No nos podemos meter", sentenció Sánchez.