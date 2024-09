Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay: "Es el momento"

suarez cavani.jpg Luis Suárez y Edinson Cavani hicieron una dupla inmejorable en la ofensiva de la Selección de Uruguay.

En ese sentido, Suárez agregó: "Es el momento indicado porque tengo mis razones, no hay nadie que tome la decisión, la cual es difícil, pero es el momento en el cual puedo jugar el último partido con la selección, lo voy a jugar con la misma ilusión que mi primer partido, en 2007, con las ganas de ese niño que empezó con 19 años y ese ya jugador veterano, viejo, como se lo quiera llamar, con una trayectoria increíble, va a dejar la vida el viernes. Me enseñaron a entregarme siempre por mi país".

El delantero de la Selección de Uruguay, que hoy milita en el Inter Miami, ganó con su selección la Copa América 2011 y consiguió su mejor resultado en un Mundial desde el año 1970, con el cuarto puesto obtenido en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. "Di el máximo, no tengo nada para reprocharme, lo que sí quiero agradecer a cada hincha que me alentó en los últimos días, eso refleja lo que representé para mi país, y eso me dejará orgullo para el viernes", sostuvo el atacante charrúa.

El Pistolero, tras 17 años ininterrumpidos en la Selección de Uruguay, confesó: "Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo".

suarez retiro.jpg Luis Suárez portó 17 años la camiseta de la Selección de Uruguay.

Luis Suárez es un jugador histórico para la Selección uruguaya. Desde su debut en la mayor, en el año 2007, Lucho disputó un total de 142 partidos, el segundo jugador con más participaciones con su seleccionado, y convirtió 69 goles, siendo el máximo artillero histórico.

Al ser consultado sobre las reacciones de su familia, Suárez reveló las distintas formas en la que sus hijos se tomaron la noticia. "El del medio (su hijo), Benja, no quería que me retirara de la Selección. ¡Qué me iba a decir después de las explicaciones que le daba, del sacrificio que yo hacía! Mi hija más grande entiende más, está disfrutando mucho porque sabe lo que está pasando. Se fueron con una levantada que me hicieron en el último partido de la Copa América, fue una linda imagen para ellos. La despedida del viernes va a ser un lindo recuerdo para ellos", precisó el delantero.

luis suarez familia.jpg Luis Suárez contó la reacción de su familia sobre la noticia de su retiro de la Selección de Uruguay.

Además, el goleador uruguayo ya había declarado en reiteradas ocasiones que convive de manera cotidiana con dolores en una de las rodillas. Cuando dejó al Gremio de Brasil, en fines de 2023, aclaró que tomaba pastillas y tenía que infiltrarse para poder jugar más de tres partidos por mes.

En su último torneo oficial con la Celeste, la Copa América de Estados Unidos 2024, el delantero de 37 años pudo disputar cuatro partidos, siendo suplente en todos ellos, y le marcó un gol agónico a Canadá, gracias al que su Selección pudo alzarse con la medalla de bronce.

Su último partido será ante Paraguay, este viernes 6 de septiembre desde las 20:30 horas (horario argentino) y se disputará en el Estadio Centenario, donde Uruguay juega como local.