Luis Sequeira está enfocado en tener un gran año con Independiente Rivadavia

El mediocampista de 22 años ya inició la pretemporada con la Lepra pensando en el debut en el Torneo Apertura, el jueves 23 ante Newell's, en Rosario: "Estoy con muchas ganas de sumar, como lo hice el último semestre. La verdad es que me hubiese encantado jugar el último partido, me quedó una espinita ahí, pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender y va aprendiendo. Todavía mi carrera está arrancando, así que nada, tengo muchas ganas y muchas expectativas por este año", asumió el ex Talleres de Córdoba, expulsado en la penúltima fecha del torneo pasado, ante Tigre.

sequeira 1.jpg Luis Sequeira está en plena pretemporada con Independiente Rivadavia. Axel Lloret

"Agradezco la confianza del entrenador y se lo traté de devolver adentro del campo. Lo mismo con la gente, el cariño que recibí afuera se lo he tratado de devolver adentro de la cancha", indicó Luis Sequeira en referencia a Alfredo Berti bajo cuyo mando disputó 19 partidos y marcó un gol.