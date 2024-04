Luis Ojeda encontró en Gimnasia y Esgrima la continuidad en el fútbol

Luis Ojeda fue fundamental en la victoria ante el Sabalero, sobre su actuación, manifestó: "Siempre entrenamos cada día para dar lo mejor en los partidos y ayudar a mis compañeros. A medida que van pasando los partidos me estoy sintiendo muy bien", dijo guardametas a Ovación.

Luis Ojeda entrenameinto Lobo uno.jpg Luis Ojeda se ha afianzado en el arco de Gimnasia y Esgrima. Lleva dos partidos sin que le conviertan goles. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"En Atlético Tucumán estuve mucho tiempo sin jugar, como siempre lo digo Tomás Marchiori cuando estuvo lo hizo muy bien. No me tocó la chance de jugar y hoy Gimnasia y Esgrima me dio la confianza para estar en el arco y hay que trabajar para rendir todos los partidos y seguir creciendo a pesar de la experiencia y el recorrido que he tenido", contó.

Sobre el triunfo ante el puntero Colón

Luis Ojeda analizó el triunfo ante Colón, y afirmó: "Es importante haberle ganado a Colón, que no nos hayan convertidos por segundo partido consecutivo".

luis ojeda dos.jpg Luis Ojeda se ilusiona con este buen momento que vive el equipo.

"Le ganamos a un rival que tiene jugadores con mucha jerarquía, y que es el equipo que se ha preparado para buscar el ascenso. Nosotros pudimos superarlos y nos da mucha confianza para encarar el partido ante Estudiantes en Río Cuarto".

El guardametas analizó el torneo de la Primera Nacional y afirmó: “Es todo muy parejo, todos los partidos son muy duros, queda demostrado en cada fecha del campeonato. En la primeros encuentros no nos fue bien, ahora hemos encontrado e l camino con los buenos resultados con este cuerpo técnico que encabeza Darío Alaniz".