Luis García y su emoción tras su partida: "Deportivo Maipú siempre será mi casa"

"Deportivo Maipú siempre será mi casa, es un hasta luego, hemos dejado la puerta abierta para algún día volver. Es el lugar más importante en el que me ha tocado trabajar", dijo.

Luis Garcia.jpeg Luis García hizo un campañón en calle Vergara y estuvo a noventa minutos de lograr el ascenso. Perdió ante Riestra la final por el segundo ascenso.

Siente mucho agradecimiento por el cariño que le mostró el hincha del Deportivo Maipú y reconoció: "Me genera mucha emoción, no me pude despedir de la gente, seguramente lo voy hacer con una carta. Como me han tratado en este club no lo he vivido en 12 años de carrera".

Luis García y la chance de dirigir en Ecuador

Acerca de la determinación de alejarse del Cruzado para dirigir al Deportivo Cuenca, dijo: “Fue difícil tomar la decisión, me quedaría a vivir en Mendoza, en el Deportivo Maipú. Lo hago por una cuestión de necesidad, busco seguir creciendo como profesional. Se dio la chance de dirigir al Deportivo Cuenca, un equipo donde estuve siete años atrás me vuelve abrir las puertas como entrenador".

Luis Garcia Maipú dos..jpg Luis García se refirió a la buena relación con los jugadores.

Luis García se refirió al buen presente del fútbol mendocino al decir: "Se ha vivido un año brillante, los han disfrutado los hinchas con su equipo. Ha sido un año soñado para los equipos de Mendoza, Independiente Rivadavia logró el ascenso, Deportivo Maipú estuvo muy cerca de lograrlo. Gimnasia y Esgrima se clasificó al Reducido y Godoy Cruz estuvo muy cerca de llegar a la final en primera división".

Deportivo Maipú comunicado.JPG

Su mensaje para los hinchas del Deportivo Maipú

Luis García opinó de los simpatizantes y reconoció: "Al hincha del Deportivo Maipú le agradezco de por vida. Llegué siendo un desconocido y me voy como un hincha más de la institución. Mi familia se siente muy feliz y agradecida, algún día voy a volver a dirigir".

DEporitvo Maipú.jpg Luis García se siente muy agradecido a los hinchas del Deportivo Maipú, en su primera experiencia como DT.

Su vínculo con los jugadores

Luis García, que tiene 35 años y es muy joven, afirmó: "Tuvimos una relación extraordinaria con los jugadores. Tratamos de aportar un granito de arena, me llevo el respeto, el cariño y el agradecimiento por haberme hecho mejor persona y entrenador".

"He crecido muchísimo y como lo he dicho siempre ellos son los más importante que tiene este deporte y también quiero agradecerle a mi cuerpo técnico, encontré personas maravillosas en el club que se han roto el lomo todo el año, de este fenómeno Deportivo Maipú", agregó.