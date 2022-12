Luis García y el gran desafío de dirigir al Deportivo Maipú

Luis García Deportivo Maipú.jpg Luis García está conforme con el fixture que le tocó al Deportivo Maipú. Foto: Prensa Deportivo Maipú

El DT mantuvo una larga charla con Ovación desde la Capital Federal y habló de varios temas. Arrancó hablando del fixture que le tocó al Deportivo Maipú: "Para ser sincero, es la zona que quería que nos tocara. Es grupo más difícil. Vamos a enfrentar a equipos denominados grandes de la categoría y será una linda motivación jugar frente a estos conjuntos. Me gustan los desafíos y estoy muy conforme con el sorteo".

"Deportivo Maipú intentará ser un equipo protagonista, con una propuesta de jugar al fútbol. Se verán partidos muy agradables", agregó el entrenador.

Al equipo de calle Vergara arrancará jugando de local ante Chaco For Ever: "Es bueno empezar de local, para planificar el inicio de otra manera y no pensar que tenemos que viajar para jugar. Ahora tenemos una pretemporada muy fuerte desde el martes, de cara al inicio del certamen".

De su llegada y estilo de juego

Luis García, sobre su llegada al Deportivo Maipú, confesó: "Cuando me llamaron no lo dudé un segundo. Me gustó la propuesta que me hicieron. La idea es levantar un poco más la vara de lo que se hizo en las primeras dos temporadas en la categoría. Con Juan Manuel Sara hicieron una buena campaña, estuvieron muy cerca de clasificar al Reducido y la Copa Argentina. El objetivo es poder cumplir alguna meta".

Sobre el armado del plantel

Luis García está muy conforme con los refuerzos que han llegado al plantel. "Tenemos una gran base del equipo y llegaron tres refuerzos con tiempo. Es una satisfacción porque se puede planificar y trabajar de otra manera. Rodrigo Ramírez, Nicolás Agorreca e Imanol González eran prioridades para cubrir algunos puestos. Ahora llegará Gonzalo Klusener, que tiene que ver con la posible salida de Damián De Hoyos, que está muy avanzada. Y pretendemos que Matías González pueda continuar. No depende de nosotros sino de Godoy Cruz", afirmó.

"Rubens Sambueza está entrenando con nosotros. Ojalá se pueda quedar por lo que representa y su recorrido en el fútbol. Si podemos convencerlo, sería muy importante tenerlo para encarar el torneo, es un futbolista con mucha jerarquía", contó Garcia.

La ruta del Deportivo Maipú

Su trayectoria

Luis García fue ayudante de campo de César Farías en la Selección de Bolivia y comenzó a dirigir en las divisiones formativas de Boca en 2014. Dos años después, asumió como técnico interino de Nueva Chicago, en la Primera B Nacional, y en el 2018 regresó a la entidad de Mataderos para ser el entrenador definitivo.

También tuvo un breve paso por el fútbol ecuatoriano y, cuando volvió al país, trabajó en Atlanta, en las divisiones formativas de River. Además, en el 2019 dirigió a Colegiales. Pero, en tan solo cinco meses, recibió el llamado de Cesar Farías para incorporarse a la selección mayor de Bolivia. Luis García fue el encargado de entrenar y dirigir a la Selección mientras que el DT venezolano se encontraba en el Torneo Preolímpico Sub 23, que se celebró en Colombia.