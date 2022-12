"Me gustaría que Argentina ganase el Mundial por Leo Messi. Se lo merece por lo que significa y por todo lo que le ha dado al fútbol", indicó Luis Enrique en diálogo con el reconocido streamer Ibai Llanos mediante su canal.

luis-enrique.jpg

El ex entrenador del Barcelona, quien dirigió a Lionel Messi entre 2014 y 2017, mantuvo una charla con Ibai Llanos en el canal de Twitch del streamer español y expresó sus deseos para lo que queda de la Copa del Mundo.

Respecto a su salida como entrenador de la selección de España, indicó: "Firmé un contrato de 4 años y, tras acabar el europeo del año pasado me hablaron para renovar y les dije que no, que esperásemos al Mundial y así lo hemos hecho. Así no ha habido indemnización ni nada".

"Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero al final fueron ellos los que me dijeron que no me renovaban y ya está. Estoy contento de la decisión. Ya estoy motivadísimo de lo siguiente", añadió.

lionel-messi.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Se viralizan fotos de Caro Calvagni posando de espaldas en las playas del Mundial Qatar 2022