Luis Advíncula hizo una fuerte confesión: "fue mi etapa de huevón"

"Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección, no fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije '¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo'", expresó el defensor en una entrevista con el periodista Horacio Zimmermann.

Para Advíncula, ese momento fue determinante. Cuando se acercó a hablar con el cuerpo técnico, la devolución no fue la que esperaba. "La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del 'top' (integrantes del CT de Gareca), el 'top' entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo 'tranquilizate, yo no veo la vida privada'. Dije 'estoy bien, estoy piola', ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida", reveló.

Advincula gareca.jpg Gareca dejó afuera de las convocatorias al defensor durante ocho meses.

Ricardo Gareca decidió darle un castigo ejemplar por salir y aparecer en un programa de espectáculos. En aquella etapa el Tigre no lo convocó a varios partidos y no lo llevó a la Copa América Centenario. Advíncula se pasó ocho meses sin ser tenido en cuenta la Selección peruana y ese es un hecho que recuerda con mucho dolor hasta el día de hoy.

Advíncula peru1.jpg

"Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía", confesó. Y luego agregó: "Cuando volví dije 'de acá no me saca nadie, de acá me tienen que sacar con la pata por delante'. Por una estupidez mía, no me van a sacar, tal vez le puede gustar o no gustar al entrenador, eso es otro tema".

Aquella anécdota con el Tigre Gareca lo marcó hasta los días actuales y le determinaron otra forma de ver su carrera. "Yo podía salir, pero si me preguntas ahora, yo no lo haría, ahora trato de exponerme menos o pensar las cosas totalmente distintas".

Luis Advíncula y su presente en Boca

Boca se medirá ante Estudiantes de La Plata el martes, a partir de las 20hs, por las semifinales de la Copa de la Liga. En el equipo, Luis Advíncula juega un papel fundamental.

Advíncula.jpg Luis Advíncula tiene un papel fundamental en el equipo de Diego Martínez.

Sobre su presente en el Xeneixe y su carrera, el defensor peruano expresó: "Estoy cerca del retiro, tengo 34 años. Voy a pasar a ser casi un veterano. Para la vida soy joven, para el fútbol no. En Boca me siento bien y siento el cariño de la su pueblo. Si ellos me elijen, me gustaría retirarme aquí".