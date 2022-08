Lucas Ocampos pasó del Sevilla al Ajax y benefició a River

►Te puede interesar: Bomba: Enzo Pérez podría irse de River y ya lo habría tentado otro equipo

El argentino, que tenía todavía dos años más de contrato con el club andaluz, fue este martes a la ciudad deportiva del Sevilla para despedirse de sus compañeros y abandonó el lugar acompañado de su agente, Pablo Martín Sabbag.

ocampos 1.jpg Lucas Ocampos estuvo entrenando con Sevilla hasta este lunes

Ocampos, surgido de River, llegó a Sevilla en 2019 procedente del Olympique de Marsella francés por 15 millones de euros y se destacó en su primera temporada en la que fue el máximo goleador del equipo con 17 tantos. Su acumulado en el club indica 34 goles en 135 partidos.

Con la salida de Lucas Ocampos, Sevilla se quedó con cuatro argentinos en su plantel: Gonzalo Montiel (ex River), Marcos Acuña (ex Ferro y Racing), Alejandro "Papu" Gómex (ex Arsenal y San Lorenzo) y Erik Lamela (ex River).

La trayectoria de Lucas Ocampos

River 2011-12 *

Mónaco (Francia) 2012-15 *

Olympique de Marsella (Francia) 2015-19

Genoa (Italia) 2016-17

Milan (Italia) 2017

Sevilla (España) 2019-22 **

Ajax (Países Bajos) 2022

Selección Argentina 2019-22

* Fue campeón de segunda división

** Ganó la Europa League