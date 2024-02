Lucas Biglia, subcampeón del mundo en 2014, anunció su retiro del fútbol

"Me gustaría dirigir en Argentina alguna vez. Tomé la decisión de dejar el fútbol. Las ofertas en Europa no me cerraron y tuve ofrecimientos de Argentina pero preferí no volver por la presión", comentó el exintegrante de la Selección argentina en TyC Sports.

bglia messi.jpg Lucas Biglia compartió con Messi el Mundial Sub 2005 y las finales perdidas en Brasil 2014 y la Copa América de 2015 y 16

"Sufrí mucho a nivel emocional después de perder la final del Mundial 2014 y por eso no volví nunca más a la Argentina", comentó. De hecho, es tanto lo que padeció que al ver campeón del mundo a Lionel Messi sintió "alivio" porque se sacó "un peso de encima" tras ser su compañero en Brasil 2014.